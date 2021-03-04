Путин рассказал, как в юности помогал больному учителю

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Президент России Владимир Путин рассказал, как в студенческие годы помогал заботиться о заболевшем преподаватели. По его словам, это был учитель логики в институте, и он вместе с однокурсниками начали заботиться о нём.

Дежурили у него по ночам с моими друзьями-студентами, — рассказал президент во время общения с молодыми волонтёрами.

Одна из участниц встречи напомнила президенту об этом случае, рассказав историю о знакомом волонтёре, в течение трёх недель дежурившем у постели больного ребёнка. Путин похвалил и поблагодарил молодого человека за этот поступок.