Путин рассказал, как переживает напасти

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, как ему удаётся справляться с напастями.

Это абсолютно естественное дело. Нужно быть уверенным в правильности именно того курса, которым ты движешься, — сказал российский лидер.

Он также добавил, что ко всему происходящему стоит относиться как к неизбежному.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, почему он продолжает поддерживать партию «Единая Россия». Он напомнил, что создавал эту организацию.