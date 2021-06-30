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Путин рассказал, как переживает напасти

15:47, 30 июня 2021
Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии рассказал, как ему удаётся справляться с напастями. 

Это абсолютно естественное дело. Нужно быть уверенным в правильности именно того курса, которым ты движешься, — сказал российский лидер.

Он также добавил, что ко всему происходящему стоит относиться как к неизбежному.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, почему он продолжает поддерживать партию «Единая Россия». Он напомнил, что создавал эту организацию.

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