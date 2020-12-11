«Оторопь берёт»: Путин высказался о телевизионных передачах

https://static.news.ru/photo/43fe6052-3bc9-11eb-8238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жёсткие ограничения могут вызвать обратную реакцию, но иногда меры нужны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Таким образом Путин ответил журналистке Марине Ахмедовой, которая подняла тему морально-этических норм в СМИ и социальных сетях. Вопрос был задан на встрече главы государства с членами СПЧ. Женщина привела в пример темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах — «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Кто отец — Саша, Лёша или Слава? Отчим или одноклассник».

Путин отметил, что редко смотри телевизор, но когда случается, то «его оторопь берёт». По его мнению, это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Он призвал поднимать уровень этих работников СМИ, чтобы они «не корёжили» сознание телезрителей.

Жёсткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь. Но какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами, — цитирует пресс-служба Кремля политика.

Как писал NEWS.ru, певица Лолита Милявская резко раскритиковала музыкальные новогодние шоу на телевидении. По её мнению, формат всевозможных «голубых огоньков» предполагает лишь имитацию улыбок и оваций.

Она заявила, что такое празднование одного из главных праздников является искусственным. Певица отметила, что на данном этапе жизни ей больше нравится принимать участие в онлайн-форматах с молодыми неформальными ведущими.