Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в советское время сталкивался с обманом со стороны продавцов, однако обычно «не связывался» с ними.
По его словам, в те годы это было обычным явлением.
Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьёзного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже, — отметил российский лидер.
На вопрос о том, воспринимает ли он продавцов как жуликов, Путин заявил, что так сложилось «в сознании народа», частью которого является и он.
Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем, —
цитируетТАСС президента.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России. По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.
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