https://static.news.ru/photo/ed3ff8d4-6432-11ea-881c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitriy Kopylov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в советское время сталкивался с обманом со стороны продавцов, однако обычно «не связывался» с ними.

По его словам, в те годы это было обычным явлением.

Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил, ничего такого серьёзного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже, — отметил российский лидер.

На вопрос о том, воспринимает ли он продавцов как жуликов, Путин заявил, что так сложилось «в сознании народа», частью которого является и он.

Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем, — цитирует ТАСС президента.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин заявил, что власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России. По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.