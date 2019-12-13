https://static.news.ru/photo/9e945326-1dc7-11ea-b1a3-fa163e074e61_660.jpg Во время посещения автоконцерна «КамАЗ» Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время общения с работниками концерна «КамАЗ» рассказал, что уходящий год был для него трудовым. Так он ответил на вопрос о самом значимом событии в 2019 году.

Уходящий год был таким трудовым. Важно проанализировать всё, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека, — цитирует Путина ТАСС.

Также он добавил, что в жизни России происходит много событий. Российский лидер полагает, что прежде всего надо добиваться того, чтобы реальные доходы граждан повышались.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. В Набережных Челнах он посетил объединение «КамАЗ».