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Путин рассказал, что было в его кружке во время большой пресс-конференции

18:03, 17 декабря 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась около четырёх с половиной часов. Всё это время на столе государства стояла кружка с неким напитком.

После мероприятия журналисты кремлёвского пресс-пула поинтересовались у главы государства, что было в его кружке.

Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав. Это сбор из Сибири, сибирских трав, — приводит ответ президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 20 журналистов прошли двухнедельный карантин перед большой пресс-конференцией Путина. Представителям СМИ выделили этаж в одной из гостиниц управления делами президента. В номерах журналисты жили по-одному, им было запрещено контактировать друг с другом. Свои комнаты они могли покидать только с разрешения сотрудника ФСО для сдачи анализов или на время уборки.

Как передавал NEWS.ru, в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что старается приобщать своих внуков к литературе отечественных авторов и читает им произведения Самуила Маршака. Президент добавил, что особенно ценит русские сказки.

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