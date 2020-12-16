Путин рассказал, что было в его кружке во время большой пресс-конференции

https://static.news.ru/photo/23b01b18-407b-11eb-af13-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина длилась около четырёх с половиной часов. Всё это время на столе государства стояла кружка с неким напитком.

После мероприятия журналисты кремлёвского пресс-пула поинтересовались у главы государства, что было в его кружке.

Чай. Это даже не чай, это завар сибирских трав. Это сбор из Сибири, сибирских трав, — приводит ответ президента РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 20 журналистов прошли двухнедельный карантин перед большой пресс-конференцией Путина. Представителям СМИ выделили этаж в одной из гостиниц управления делами президента. В номерах журналисты жили по-одному, им было запрещено контактировать друг с другом. Свои комнаты они могли покидать только с разрешения сотрудника ФСО для сдачи анализов или на время уборки.

Как передавал NEWS.ru, в ходе пресс-конференции Путин сообщил, что старается приобщать своих внуков к литературе отечественных авторов и читает им произведения Самуила Маршака. Президент добавил, что особенно ценит русские сказки.