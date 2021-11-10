Путин рассказал, чем грозит задержка с вакцинацией

Усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией могут пойти насмарку в случае задержки с вакцинацией, эту информацию необходимо довести не только до членов правительства, но и до всех россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина, передаёт ТАСС.

В связи с тем, что если мы этого не сделаем к определённому сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, они могут пойти насмарку, — сказал Путин.

По мнению президента, эти разъяснения необходимо услышать не только членам правительства, но и всему населению страны. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, напомнила, что для сохранения темпов вакцинации необходимо привить первым компонентом 22 млн россиян и вторым — 9 млн граждан.

Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, в ближайшие месяцы не будут нами достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придётся снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, должны будут уже пройти ревакцинацию, — подчеркнула Голикова.

Вице-премьер заявила, что сейчас в среднем по России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 48,4%. По этому показателю лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.