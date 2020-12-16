Путин рассказал, чего не хватает российской вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0d65aac0-404f-11eb-946c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская вакцина от коронавируса хорошая. Но главная проблема заключается в том, что до сих пор не хватает производственных мощностей для её производства, заявил во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

Он отметил, что нужно «железо» — заводы и оборудование.

Для того, чтобы произвести эту вакцину, нужны соответствующие заводы, предприятия, оборудование — это будет наращиваться. Исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены, в следующем году, уже в начале, у нас будут миллионы доз вакцины​, — сказал Путин.

Он добавил, что положительно оценивает перспективу производства препарата на производственных мощностях других государств. Таким образом российская вакцина получит распространение за рубежом за счёт тех стран, которые в ней заинтересованы.

По словам Путина, уровень защиты, который даёт отечественный препарат от коронавируса, достигает 97%. Глава государства также заверил, что и сам пройдёт вакцинацию, как только это станет возможным.

Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой линии.

В России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны, писал NEWS.ru.