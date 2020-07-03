Путин рассчитывает, что Россия сможет избежать новой вспышки безработицы

https://static.news.ru/photo/db012372-bd34-11ea-99b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России не ожидается новая вспышка безработицы из-за пандемии коронавируса, заявил 3 июля президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой, подготавливающей изменения в Конституцию РФ.

У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим, — отметил Путин, слова которого приводит ТАСС.

По мнению главы государства, уровень безработицы в России вырос лишь до 6%, в то время как в других странах был зафиксирован значительный скачок данного показателя.

Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Надеюсь, так и будет, — заключил президент.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ собирается направить более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест в регионах. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, средства будут выделены в рамках поддержки безработных и людей, оказавшихся на грани увольнения. Полученными деньгами регионы смогут частично возместить расходы по оплате труда сотрудников.

Премьер также отметил, что гражданам, которые обратятся в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, в агропромышленном комплексе, на транспорте или в ЖКХ, в сфере благоустройства территорий, в социальных службах по уходу за пожилыми людьми, сообщается на сайте правительства.

Меры поддержки также коснутся тех, кого перевели на неполный рабочий режим с сокращением доходов. Такая работа, по мнению Мишустина, позволит временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников. Всего «на пике» работать не могли 15 миллионов человек. С 1 апреля примерно два миллиона человек встали на учёт в службу занятости как безработные.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.

Как писал NEWS.ru, 19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту Владимиру Путину премьер-министром Михаилом Мишустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые состоялись по поручению Путина и Мишустина. Изначально документ был представлен президенту 2 июня. Российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. За полгода с момента первых выявленных в Китае случаев инфекции заразились миллионы людей. Россия занимает третье место по уровню заболеваемости в мире. Её опережают США (около 2,7 млн заразившихся) и Бразилия (более 1,4 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк составил топ-10 восстановленных секторов экономики России.