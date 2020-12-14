Путин распорядился создать систему квот на выбросы загрязняющих веществ

https://static.news.ru/photo/62273506-3e0b-11eb-9237-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров завершить до 1 марта 2021 года создание системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующий список распоряжений опубликован на сайте Кремля. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Меры приняты по итогам проверки исполнения законодательства и решений, направленных на резкое снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.
В целях соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии <...> Правительству Российской Федерации обеспечить <...> завершение до 1 марта 2021 г. формирование системы квотирования и установления квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы создали оперативный штаб по выявлению неприятных запахов. К настоящему моменту его сотрудники уже приступили к активной работе. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он отметил, что штаб поручил создать заместитель мэра мегаполиса по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.