Путин распорядился создать систему квот на выбросы загрязняющих веществ

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Новый проект Министерства здравоохранения о медицинских показаниях к аборту не отменяет право женщины на прерывание беременности по желанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый проект приказа не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от её срока, — говорится в сообщении. Согласно закону, женщина...