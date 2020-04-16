Путин распорядился создать программу по развитию атомной науки

https://static.news.ru/photo/5311a28c-7fdd-11ea-bfa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин обратился с поручением к правительству. Он распорядился разработать и утвердить программу развития атомной науки и технологий в стране. На эту задачу он установил срок в три месяца. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.

Согласно документу, программа направлена на обеспечение энергетической безопасности России. Она получила название «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации», сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер выступил с инициативой направить в региональные бюджеты 200 млрд рублей. По его мнению, средства необходимы для обеспечения устойчивости.