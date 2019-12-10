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Граждан обяжут отчитываться за единовременный вывоз наличными за пределы ЕАЭС более $100 тысяч. Туристам будет необходимо предоставить документы, которые объясняли бы происхождение таких средств. Правило начнёт действовать с 4 февраля 2020 года.

Данную информацию обнародовали сотрудники Федеральной таможенной службы России. В качестве подтверждения происхождения средств могут быть использованы документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счёта, получении...