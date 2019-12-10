Президент России Владимир Путин поручил провести 11 декабря заседание оргкомитета «Победа». Планируется, что его проведут в Кремле.
Согласно распоряжению, подготовкой и проведением мероприятия займётся Федеральная служба охраны и администрация президента. Об этом
Организационный комитет «Победа» является совещательным и консультативным органом при президенте России. С помощью него проводится единая госполитика в области патриотического воспитания россиян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин потребовал от чиновников перестать хамить российским гражданам. Президент также отметил, что главная цель для власти — это создание оптимальных условий жизни.
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