Путин раскрыл, сколько российских школ нуждаются в ремонте

В России 60% школ нуждаются в ремонте, ещё 10% — в капитальном, средства на данные цели уже запланированы, заявил президент страны Владимир Путин во время традиционной прямой линии.

Для получения образовательными учреждениями финансирования руководители регионов должны подавать соответствующие заявки, отметил лидер. Руководитель государства также ожидает, что ученики младших классов начнут учебный год в очном формате.

Политик уточнил, что режим занятий в средней и старшей школе зависит от развития эпидситуации с COVID-19. Путин добавил, что получить единоразовую выплату на первоклассников должны даже семьи с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году.

Руководитель страны отметил, что в правительстве возникают вопросы, так как по закону детей могут отправить в школу либо в шесть, либо в семь лет. В связи с этим в кабмине не понимают, «как люди деньги получат, а ребёнок в школу не пойдёт».

О введении новой меры поддержки заявил Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Он распорядился единовременно выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Мера также коснётся семей с будущими первоклассниками.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. Ожидается, что российский лидер будет много говорить о вакцинации. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.

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