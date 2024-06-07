Путин раскрыл, насколько вырастет МРОТ к 2030 году Путин: к 2030 году МРОТ будет составлять не меньше 35 тысяч в месяц

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Минимальный размер оплаты труда в России к 2030 году должен составить не менее 35 тысяч рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, индексация МРОТ будет завязана на общий рост зарплат в стране.

Начиная со следующего года, будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, — отметил он.

Ранее Путин заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. По его словам, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян. Глава государства подчеркнул, что к 2030 году в России к повышению производительности труда необходимо привлечь 40% крупных и средних предприятий, а также государственные и муниципальные организации социальной сферы.

В конце мая депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с заявлением, что нынешний способ расчета прожиточного минимума не отвечает потребностям нуждающихся в господдержке. Он выступил за изменение методики, которая будет брать за основу минимальные потребности конкретного человека и в некотором роде станет возвратом к продовольственной корзине.