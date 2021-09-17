Путин раскрыл, кто в его окружении заразился коронавирусом

В окружении президента России Владимира Путина коронавирусом заразились некоторые сотрудники протокола, службы безопасности и пресс-службы. Об этом глава государства сказал на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в онлайн-режиме. Личности заболевших российский лидер раскрывать не стал, однако он призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».

Вы говорили о мерах, принимаемых городскими властями по борьбе с ковид-инфекцией. Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. <...> Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат, — сказал президент.

Тем не менее, по словам Владимира Путина, главное, что даже те, кому пришлось столкнуться с инфекцией, переносят её достаточно легко, без серьёзных осложнений.

Об уходе на карантин президент объявил 14 сентября. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что президент чувствует себя хорошо и сдаёт необходимые тесты. Он добавил, что уход Путина на самоизоляцию не отразится на его рабочем графике.

Ранее в Кремле назвали сроки самоизоляции Путина. Песков сообщил, что глава государства проведёт на самоизоляции по меньшей мере неделю.