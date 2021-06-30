Президент России Владимир Путин раскрыл, какой вакциной привился от COVID-19. По его словам, выбор пал на «Спутник V». Об этом он заявил во время традиционной прямой линии. Политик отметил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от COVID-19.
Российский лидер добавил, что законы позволяют губернаторам регионов ввести обязательные прививки для отдельных категорий граждан.
Прямая линия стартовала 30 июня, в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Глава государства отвечает на вопросы россиян. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса. К моменту начала трансляции, по словам ведущих, поступило около двух миллионов обращений.
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