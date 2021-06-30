Путин раскрыл, какой вакциной привился от COVID-19

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Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил, планируется ли вводить в стране общероссийский локдаун. По его словам, региональные власти делают всё, чтобы этого не допустить.

Во время прямой трансляции президент заметил, что пока этот вопрос прорабатывается. Это другой вопрос. Действия коллег в регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить это, — сказал президент. Путин...