Путин раскрыл, какие любит петь песни

Президент России Владимир Путин раскрыл во время традиционной прямой линии, что обычно, когда есть время, поёт русские и советские песни, так как они «мелодичные и содержательные».

У меня не так много времени на отдых, но у русских принято — посидим, посидим, да и выпьем, а потом песни [поём] — душевные и мелодичные, — отметил политик.

Он также пошутил, что после отставки не собирается работать, а будет «сидеть на печке». Лидер также прокомментировал выступления сборных России по хоккею и футболу на чемпионате мира и Европы. По его словам, в спорте есть и падения, и триумфы.

Сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы — 2020, заняв последнее место в группе, а национальная команда по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира — 2021 проиграла Канаде и тоже вылетела из турнира.

Путин также анонсировал создание «Пушкинской карты». На неё будут перечисляться деньги на посещение культурных мероприятий — музеев, выставок, концертов. Карта будет предназначена для молодёжи.

Выдавать документ начнут молодым людям от 14 до 22 лет. Деньги можно потратить на посещение концертов, выставок и других учреждений культуры. По словам Путина, действовать карты будут с сентября.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объяснил во время традиционной прямой линии, почему Санкт-Петербург не отказался от проведения матчей Евро-2020, несмотря на вспышку COVID-19.