Путин раскрыл детали переговоров в 2022 году по урегулированию на Украине Путин: в 2022 году Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

На состоявшихся в 2022 году переговорах Москве и Киеву удалось достичь обоюдовыгодных договоренностей и решить сложные вопросы, заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент NEWS.ru. Он добавил, что Украина сама приостановила диалог.

Удалось выйти на договоренности, которые устраивали и Москву, и Киев. Устраивало, значит, такое решение вопроса киевские власти. Договор носил компромиссный характер, решали задачи, которые были заявлены при начале СВО, — сообщил он.

По его словам, 5 марта 2024 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник, обещавший договориться с лидерами Запада. После переговоров в Москве посредник отправился в Киев. Однако там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции.

Переговоры Украины и России проходили весной 2022 года, они стартовали почти сразу после того, как началась СВО. Наиболее результативным был раунд в Стамбуле. Стороны разработали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины и даже предварительно подписали его. Помимо РФ и Украины, документ должны были подписать Китай, США, Франция и Великобритания. Позже переговоры приостановились.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Запад не заинтересован в переговорах Украины с Россией. По его словам, союзники считают, что важнее дать Киеву возможность стабилизировать ситуацию на поле боя. Он добавил, что в мире не заинтересована и Москва.