Путин раскритиковал главу Минздрава за «систему управления пациентами»

https://static.news.ru/photo/4382140a-299c-11eb-af18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На очередном онлайн-совещании по ситуации с коронавирусом в стране выступил с докладом глава Минздрава Михаил Мурашко. Он употребил формулировку, которая вызвала удивление и негодование президента РФ Владимира Путина.

Рассказывая о мерах, принимаемых для борьбы с COVID-19, Мурашко упомянул «систему управления пациентами». После того как он закончил доклад, Путин обратил на это внимание. Министр поправил самого себя, пояснив, что он имел в виду систему управления госпитализацией пациентов. Однако Путин призвал его к точности формулировок.

Михаил Альбертович, если я не ослышался, вы сказали о «системе управления пациентами»? Пациентами не надо управлять, пациентов надо лечить. Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи. Надо обеспечить своевременно тестирование. А пациентов надо лечить. Я понимаю, что есть определённая профессиональная терминология, но надо избавляться от того, что не несёт нужного содержания. Иначе можно неправильно акценты расставить, — сказал Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России сравнил удалённую работу врачей, заболевших коронавирусом, с подвигами времён Великой Отечественной войны. По словам главы государства, такого поведения нельзя требовать от всех и тем более распространять эту практику на регионы.

По данным на 18 ноября, суточный прирост заболевших коронавирусом в России составил 20 985 человек. 25 179 пациентов за последние 24 часа выздоровели, также болезнь унесла жизни 456 человек.