Путин проведёт встречу с главными редакторами российских СМИ

https://static.news.ru/photo/361c2aac-6b88-11eb-bf45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин вечером 10 февраля проведёт встречу с главными редакторами российских СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером традиционную свою ежегодную встречу проведёт, которой, кстати, уже почти год не было. Пообщается с главными редакторами российских СМИ, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отметил, что это не публичная встреча, поэтому повестки для неё нет. Само общение состоится в режиме видеоконференции.

Традиционно где-то раз в год президент такие встречи проводит. К сожалению, в этом году она пройдёт также через телевизор, — пояснил Песков.

Накануне стала известна дата встречи Путина с лидерами думских фракций. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что встреча в формате видеоконференции запланирована на 17 февраля.

Также пресс-секретарь главы государства сообщил, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию не планируется на 24 февраля. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном проведении послания 23 февраля — эту информацию Песков также опровергал. Он подчеркнул, что дата пока не определена и как только она станет известна, Кремль об этом сообщит. Однако позже в прессе появились сообщения о 24 февраля, писал NEWS.ru.