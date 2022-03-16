Путин проведёт с Кадыровым телефонный разговор

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Партия «Единая Россия» выступает «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине. Об этом в своём Telegram-канале написал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, Дворкович, также возглавляющий Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), выступил в западных СМИ с осуждением якобы «начатых Россией военных действий на Украине». Он также выступил за санкции в адрес...