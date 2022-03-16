Путин проведёт с Кадыровым телефонный разговор

Президент России Владимир Путин сообщил, что проведёт 16 марта телефонный разговор с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом президент сказал по окончании совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов, передаёт РИА Новости. Отмечается, что политики обсудят действия чеченских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине. Путин отметил, что военные из Чечни «достойно выполняют свои задачи».
Рамзан Ахматович, хочу сказать, что ваши военнослужащие выполняют свой воинский долг перед родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно. Я сейчас позвоню вам, поговорим на этот счет, — сказал Путин.
Кадыров ранее заявил, что чеченский спецназ намерен штурмовать мариупольский металлургический завод «Азовсталь». По его словам, сейчас на территории предприятия укрываются украинские националистические группировки.
Кадыров также сообщал, что бойцы чеченских cпецподразделений успешно продвигаются вглубь территории Украины, освобождая по ходу следования населённые пункты от националистов.