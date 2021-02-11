Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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К полномочиям сотрудников МЧС и Росгвардии официально могут добавить работы по разминированию. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму главы думских комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

В настоящее время поиск, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и устройств законодательно закреплён за ФСБ и ФСО. На деле этой работу часто выполняют сотрудники МЧС и Росгвардии, хотя нигде эти...