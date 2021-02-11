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Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

13:21, 11 февраля 2021
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в четверг днём в Ново-Огарёво проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня из публичного будет только информация, которую мы дадим с оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, — рассказал Песков.

Совещание пройдёт в формате видеоконференции. О темах, которые президент намерен обсудить, не уточняется, передаёт «Интерфакс».

Ранее президент Путин высказался об уровне доверия россиян к власти. Он выразил надежду, что уровень доверия остаётся высоким.

В среду, 10 февраля, российский лидер провёл совещание с членами правительства. Он призвал их к прозрачности действий при формировании зарплат бюджетников. По словам Путина, гражданам необходимо объяснять, как формируются доходы. В этом случае у них не будет впечатления, что власть их надувает. Он призвал министров учесть это на будущее, писал NEWS.ru.

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