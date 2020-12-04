Путин: искусственный интеллект — это не хайп

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Искусственный интеллект (ИИ) — это не хайп, РФ направляет на внедрение инноваций серьёзные средства, заявил президент РФ Владимир Путин. По словам лидера, прошлое человечества богато случаями, когда крупные мировые компании и даже государства «проспали» технологический рывок и были сметены с исторической сцены.

И речь здесь не про то, чтобы освоить эти средства, закупить статусные гаджеты или другую бытовую технику. Искусственный интеллект — это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдёт. Нет, этого не случится, — рассказал политик во время форума по искусственному интеллекту.

Он добавил, что цифровую трансформацию всей страны необходимо провести в ближайшие 10 лет. Глава государства поручил оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта, а также в начале 2021 года внести законопроект о доступе разработчиков ИИ к государственным данным. Путин отметил, что власти РФ готовы направить на цифровую трансформацию госуправления миллиарды рублей.

По его мнению, курсы по ИИ нужно включить в программы профобразования, в том числе для будущих чиновников. При этом он отметил, что освоение цифровых технологий станет для многих чиновников непростым экзаменом, однако предоставит возможность раскрыть их качества.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что считает искусственный интеллект основой для нового рывка в развитии человечества. Вместе с тем он призвал учитывать все возможные риски, касающиеся ИИ.