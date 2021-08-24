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Путин прокомментировал жалобу на Снежану Денисовну из «Наша Russia»

15:11, 25 августа 2021
Путин прокомментировал жалобу на Снежану Денисовну из «Наша Russia» Фото: Наша Russia
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Учительница из Ярославля на онлайн-встрече президента России Владимира Путина с представителями общественности обратила внимание на репутацию педагогов в искусстве и СМИ. В пример преподавательница средней школы № 26 Жанна Торхова привела образ Снежаны Денисовны из сатирической телепередачи «Наша Russia», который, по её мнению, разрушает и образ школы.

Торхова напомнила о привлекательной фигуре учителей в советском искусстве. Президент с ней согласился.

Надо, чтобы мы быстрее переходили к реализации того, в чём страна нуждается, а она нуждается в том, чтобы создавать образ учителя как человека, от которого зависит будущее нашего государства, безусловно, будем это делать, — прокомментировал Путин жалобу.

Он сказал, что такие попытки есть, но, кроме фильмов, нужны соответствующие программы, на которые государство должно выделять деньги. По мнению президента, позитивный образ учителя нужно продвигать в соцсетях.

Ранее Владимир Путин предложил объявить Годом педагога 2023 год.

А проект по формированию у молодёжи духовно-нравственных ценностей и укреплению гражданской идентичности уже есть. На него выделили 10 млрд рублей.

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