Путин прокомментировал жалобу на Снежану Денисовну из «Наша Russia»

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Отсутствие грамотной политики по поддержке населения и социальной инфраструктуры привело к тому, что в российских регионах резко сокращается численность людей. Об этом Lenta.ru рассказал демограф, экономист Александр Щербаков.

Уже сейчас ощущается острая нехватка людских ресурсов, рабочих рук, что ведёт к низкой производительности труда. А это губительно не только для регионов, но и для страны в целом, — отметил...