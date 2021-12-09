Путин прокомментировал возможность введения QR-кодов на транспорте

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о QR-кодах на транспорте будет тщательно проработано. Об этом глава государства рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Что касается сертификатов о вакцинации — они являются всего лишь средством подтверждения прививки, и по этому пути идут практически все страны. Все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан. Здесь мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит. Вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной. И не создавать дополнительных проблем для людей, — отметил Путин.

Он добавил, что нужно посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся. По его словам, в значительной степени закон о QR-кодах носит рамочный характер и в этом смысле должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах.

Регионам мы передали значительный объём полномочий на принятие окончательных решений, — резюмировал Путин.

Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в своём Telegram-канале заявил, что Россия ещё не готова к введению QR-кодов на транспорте. По его словам, для этого не хватает оборудования, покрытия сети и технической грамотности людей.