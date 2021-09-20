Путин прокомментировал трагедию в Перми

Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии в Перми, заявил, что это огромная беда для всей страны и любые соболезнования не смогут заглушить горечь и боль потери. Об этом он заявил в начале встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, посвящённой предварительным итогам состоявшейся выборной кампании.

Начать хочу со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идёт о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда. И не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны, — заявил глава государства.

Путин добавил, что региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия для того, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших. Правоохранительные органы, при этом сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление и выяснить причины случившегося.

Стрельба в Перми произошла утром 20 сентября. Как считают правоохранительные органы, 18-летний Тимур Бекмансуров пронёс на территорию университета боевое ружьё и открыл огонь по студентам. Шесть человек были убиты, ещё 24 получили ранения. 21 сентября в Прикамье объявлено днём траура по погибшим при стрельбе.

Ранее стало известно, что случившееся прокомментировал отец Бекмансурова. По словам мужчины, он в шоке, о произошедшем узнал от бабушки Тимура. С его матерью он в разводе, о сыне сказал, что тот часто сидел дома, не хотел гулять, когда-то раньше ходил на плавание.