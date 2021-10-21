Путин прокомментировал слова Эрдогана о «кучке» победителей Второй мировой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прав, что после Второй мировой войны был опрeделённый баланс сил, но сейчас он меняется. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, надо подумать, как сделать ОOН более сбалансированной. Однако нeльзя допустить ошибок в реформировании организации.

Эрдоган прав, она (ООН - NEWS.ru) же рождалась после Второй мировой войны, и был определённый расклад сил, теперь он меняется… Я сказал об этом и Эрдогану. Если мы разрушим право вето основных членов, то ООН умрет в этот же день. Она превратится в Лигу наций. Это будет просто площадка для дискуссий. Валдайский клуб номер 2», — сообщил Путин.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества нe должна быть оставлена на милость «горстке стран», которые победили во Второй мировой войне. По его мнению нужно расширить права всех членов OОН до прав пяти постоянных членов Совбеза организации.