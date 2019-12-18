https://static.news.ru/photo/29a03722-2247-11ea-bd80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов является несправедливым и не соответствует здравому смыслу и праву, заявил глава РФ Владимир Путин во время пресс-конференции.

Президент России отметил, что вердикт ведомства противоречит Олимпийской хартии, потому что претензий к Олимпийскому комитету РФ нет. Руководитель государства считает, что наказывать за употребление допинга необходимо конкретных атлетов и не трогать «чистых» спортсменов, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Исполком WADA принял решение отстранить Москву на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

На прямой линии с представителями СМИ президенту также задали вопрос о проблемах в медицинской отрасли, в частности о серьёзной разнице в оплате труда у врачей разных категорий и из разных регионов. Путин признал, что проблема существует и требует решения, однако отметил, что существующая система здравоохранения не нуждается в глобальных изменениях. Глава государства допустил, что можно было бы поднять тарифы ОМС, однако это «не лучший вариант».

Путин заявил, что ставки оклада врачей можно пересмотреть в той или иной мере. Президент, однако, подчеркнул, что нельзя лишать медиков региональных надбавок и дополнительных выплат за работу в праздники и выходные.

Ранее Владимир Путин пообещал сохранение «плоских тарифов» на авиаперелёты на Дальний Восток РФ.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.