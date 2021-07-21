Путин прокомментировал медленную регистрацию российских вакцин

Президент РФ Владимир Путин сказал, что не понимает тех, кто замедляет регистрацию российских вакцин от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в формате видеоконференции.

Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными, — сказал президент.

Онлайн-трансляция мероприятия ведётся на сайте Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что международная сертификация российских вакцин от коронавируса позволит расширить их поставки по миру. Так дипломат отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам. Панкин считает, что в словах Блинкена «в определённой степени» чувствуется противоречие.

Он добавил, что российский «Спутник V» завоёвывает симпатии в мире и скоро пройдёт сертификацию должным образом. Это позволит России поставлять препарат «по всем каналам».