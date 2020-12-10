Путин прокомментировал лечение главы Владимирской области в Москве

https://static.news.ru/photo/5adc9848-3af2-11eb-9004-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Решение о месте пребывания пациента должен принимать врач, а не общество. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя лечение главы Владимирской области Владимира Сипягина в частной клинике в Москве.

Что касается лечения, то врачи определяют, где человеку лечиться. И я уверен, что и во Владимирской области, и везде должны определять прежде всего специалисты, — заявил Путин во время совещания Совета по правам человека, передаёт РИА Новости.

Он добавил, что многие руководители регионов лечатся по месту жительства: кто-то дома, кто-то — в медучреждениях.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал на своей странице в Instagram, что он сдал положительный тест на коронавирус. Позднее он был госпитализирован в частную клинику в Москве. По словам Сипягина, он решил лечиться за своё счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своего региона. 24 ноября он был выписан, через несколько дней вернулся к работе.

Как писал NEWS.ru, губернатор Амурской области Василий Орлов 7 декабря сдал тест на коронавирусную инфекцию нового типа и получил положительный результат. О своём заражении политик сообщил на личной официальной странице в социальной сети.