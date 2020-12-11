Путин прокомментировал дело об убийстве Немцова

https://static.news.ru/photo/0c33c684-3bb1-11eb-be74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека заявил, что дело об убийстве политика Бориса Немцова «должно быть доработано». В пример он привёл расследование убийства другого политика — Галины Старовойтовой, по которому «все найдены и посажены».

Я много раз говорил и своим коллегам, и вам ещё раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Надо дорабатывать, — цитирует пресс-служба Кремля Путина.

Как писал NEWS.ru, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у России копию дела об убийстве Бориса Немцова для ознакомления. С жалобой в суд обратилась ещё 27 августа 2015 года дочь убитого, Жанна Немцова. Как говорится в решении, по словам заявителя, в ходе расследования не был установлен мотив преступления, также не были допрошены или задержаны все причастные к преступлению лица. Кроме того, не были изучены видеозаписи и не были правильно классифицированы действия преступников в соответствии с Уголовным кодексом.

Суд намерен получить ответы на два вопроса: было ли расследование убийства достаточно тщательным со стороны России и имела ли заявительница эффективное средство правовой защиты в связи со своей жалобой.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек. Заур Дадаев, признанный судом непосредственным исполнителем убийства, приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Остальные получили от 11 до 19 лет.