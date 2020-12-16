Путин пройдёт вакцинацию, как только это станет возможным

https://static.news.ru/photo/61ff285c-404c-11eb-988e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным.

При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациями наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, — подчеркнул глава государства на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Об этом говорят не только отечественные специалисты, но и зарубежные. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не вакцинироваться.

Также Путин сообщил, что оборудования для производства необходимого количества препарата в России пока не хватает, при этом вакцинация граждан является приоритетным направлением для государства.

Наша задача — провести вакцинацию внутри РФ. Здесь есть некоторые вопросы. Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. У нас до сих пор не хватает железа, оборудования для производства нужного нам количества вакцин, — пояснил он.

Президент добавил, что между тем от гриппа в стране привиты уже около 70 млн человек. Такого результата, по его словам, нужно добиваться и в случае борьбы с COVID-19.

И исхожу из того, что все планы в этом смысле будут исполнены в следующем году. В начале у нас уже будут миллионы [доз] вакцины, это будет увеличиваться, — уточнил Путин.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер отметил, что уровень защиты, который даёт вакцина от коронавируса российского производства, достигает 97%.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.