Путин: продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет к 2030 году

https://static.news.ru/photo/78382b98-a283-11eb-a42a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По его словам, одна из главных задач российского правительства — выход на устойчивый рост численности населения.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».