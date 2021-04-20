16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин: продолжительность жизни россиян должна вырасти до 78 лет к 2030 году

12:16, 21 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

По его словам, одна из главных задач российского правительства — выход на устойчивый рост численности населения.

Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступает с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж». Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео