Путин продлил службу замсекретаря Совбеза Юрия Кокова

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы заместителю секретаря Совета безопасности РФ Юрию Кокову до 13 августа 2022 года. Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 13 августа 2022 года заместителю секретаря Совета Безопасности РФ Кокову Юрию Александровичу, — указано в распоряжении.

Коков находится в должности замсекретаря с 26 сентября 2018 года. Также он был главой Кабардино-Балкарской Республики, возглавлял департамент по противодействию экстремизму МВД России.

Ранее Коков сообщал, что возвращающиеся из горячих точек боевики способствуют росту террористической опасности и нуждаются в пристальном контроле со стороны силовиков. Кроме того, он считает, что «цифровой» терроризм по масштабам последствий в ближайшее время может оказаться сопоставимым с оружием массового уничтожения.