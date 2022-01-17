Путин продлил Сергею Иванову срок госслужбы на год

Президент России Владимир Путин продлил своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову срок службы на год. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. Отмечается, что 31 января Иванову исполнится 69 лет.

Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 31 января 2023 года специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванову Сергею Борисовичу, — говорится в документе.

Иванов является спецпредставителем президента с 2016 года. До этого занимал ряд других должностей в госаппарате, в том числе был зампредседателя правительства России и руководителем администрации президента.

Ранее Иванов заявил, что особенности российской природы и масштаб территории позволяют России поглощать гораздо больше углекислого газа, чем её выбрасывают промышленные предприятия. По его мнению,наша страна — экологический донор планеты.

Он также анонсировал так называемый национальный проект «Экология». По словам Иванова, являющегося одним из сопредседателей этой научно-технической платформы, в своей работе она будет опираться на мнение учёных, а не чиновников, уделяя особое внимание тому, какие именно растения, сельскохозяйственные культуры в наибольшей степени поглощают углекислый газ.