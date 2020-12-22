Путин продлил отсрочку по выплате задолженностей для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении отсрочки по выплате задолженностей для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса. Документ опубликован на портале правовой информации.
Госдума приняла в июле закон, позволяющий представителям малого и среднего бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям воспользоваться однократной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Этот закон распространялся на договоры, предъявленные к принудительному исполнению до 1 октября. Подписанный президентом закон
Кроме того, до 1 июля следующего года продлён запрет приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников — физических лиц. Исключение составляет принадлежащий им транспорт (автомобили, мотоциклы и так далее).
Как сообщал NEWS.ru, кабмин продлил на год срок действия моратория на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Однако эксперты сомневаются в том, что это реально поможет предпринимателям. По их мнению, таким предприятиям больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты.