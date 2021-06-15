Путин продлил мораторий на выдворение иностранцев из России

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Мораторий на выдворение из России иностранцев продлён до 30 сентября. Указ об этом подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, — говорится в документе.

Это относится также депортации, передачи иностранному государству в соответствии с международным договором о реадмиссии, неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания. Однако послабления не распространяются на иностранцев, освободившихся из мест лишения свободы или создающих угрозу нацбезопасности России.

Ранее сообщалось, что МВД России разрабатывает законопроект, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства легализовать своё пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.

В настоящее время в России нет института «миграционной амнистии», но ряд законов позволяет некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства легализовать своё положение в РФ. В частности, по закону о гражданстве президент может определить группу лиц, имеющих возможность подать заявление о приёме в российское гражданство.