Путин продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года

https://static.news.ru/photo/b4f5317e-3948-11eb-9c9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий продление «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года и распространение упрощённого порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство.

Действие упрощённого порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома, срок которого истекал 1 марта 2021 года, продлевается таким образом ещё на пять лет, говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации. После 1 марта 2026 года правообладатели должны будут в соответствии с порядком, вступившим в силу 4 августа 2018 года, уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для согласования параметров дома и направлении соответствующей документации в Росреестр.

С 1 марта 2019 года граждане, начавшие возведение объектов до 4 августа 2018 года, вправе подать документы в процессе строительства, при этом разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не потребуется. После 1 марта 2021 года оформить права можно будет только в судебном порядке.

Новый закон, продлевающий дачную амнистию на пять лет, предусматривает оформление прав при наличии права на земельный участок на основании технического плана или декларации, составленной правообладателем. При этом уведомлять о планируемом строительстве и его окончании не потребуется. Применять упрощённый порядок регистрации прав на жилой и садовый дом можно будет на участке, предназначенном не только для садоводства, но и «для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта». При этом строительство не должно противоречить параметрам объекта ИЖС, зафиксированным в Градостроительном кодексе РФ.

Как писал NEWS.ru, авторами законопроекта стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, в число которых вошёл первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Крашенинников ранее говорил о необходимости продления «дачной амнистии», обусловленной пандемией коронавируса.