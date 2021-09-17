Путин призвал вовремя ревакцинироваться от COVID-19
Александр Чеков
Александр Чеков
14:47, 17 сентября 2021
Работа центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники»Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Своевременная ревакцинация от COVID-19 имеет большое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, напомнив, что в его окружении из-за поздней ревакцинации ряда сотрудников произошла вспышка коронавируса.
Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны их защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции, — заявил президент.
Глава государства добавил, что люди из его окружения, у которых был выявлен коронавирус, переносят заболевание легко и без серьёзных осложнений.
Путин 14 сентября сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Об этом российский лидер сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В марте 2021 года Путин сделал прививку от коронавируса. Сначала он отказывался раскрывать препарат, которым сделал укол, однако позднее рассказал, что использовал «Спутник V».