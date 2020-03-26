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Президент Владимир Путин предложил снизить страховые взносы работодателей с 30% до 15%, чтобы облегчить бремя организаций в дни карантина и стимулировать рост зарплат в будущем.

По словам российского лидера, пониженную ставку следует распространить на зарплаты выше МРОТ. Отчисления по минимальным зарплатам сохранятся на уровне 30%.

Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется, «вдолгую», на перспективу. И так мы создаём долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам, — отметил Путин в телеобращении к нации.

Президент считает, что предложенные меры помогут малому и среднему бизнесу, а также сотрудникам предприятий, которые могут пострадать от карантина.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний в условиях надвигающейся эпидемии. Помимо прочего, глава государства объявил налоговые каникулы для бизнеса и предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам.

Число заражённых коронавирусом россиян увеличилось на 163 человека за минувшие сутки. Заболели 658 жителей страны. Погибла одна заразившаяся москвичка, но медики объяснили смерть хроническими заболеваниями пациентки. Официально в России никто не умер вируса COVID-19, унесшего жизни более 19 тысяч человек в других странах.