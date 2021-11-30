Путин призвал увеличить объёмы производства продуктов питания

Президент России Владимир Путин призвал власти обратить внимание на необходимость увеличения объёмов производства продуктов питания на внутреннем рынке. Российский лидер не исключил новых мер поддержки граждан, исходя из имеющихся возможностей. Об этом он сообщил на инвестиционном форуме «Россия зовет!», который транслирует телеканал «Россия 24».

Все меры поддержки граждан РФ укладываются в рамки бюджета, — заявил Путин.

Президент страны напомнил, что рост цен в России ускорился, и это чувствительная для россиян проблема. По его мнению, для борьбы с этой проблемой необходимо действовать на опережение, убирая факторы, способствующие увеличению стоимости товаров.

Ранее отраслевые ассоциации производителей продуктов питания предрекли их подорожание из-за запуска в 2022 году так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП). Концепция РОП подразумевает повышение нормативов утилизации упаковки до 100%, что приведёт к увеличению себестоимости производства продукции.

РОП также предусматривается введение индексации ставки экосбора для предприятий, которые не возьмут на себя переработку. Себестоимость в этой ситуации может увеличиться в диапазоне от 1,8% до 25%.

Например, в Союзмолоке ожидают, что в молочной отрасли расходы на переработку вырастут с 1 млрд рублей до 4 млрд рублей в год. В Союзнапитках заявили об 11-кратном увеличении трат на производство соков и напитков — с 2,89 млрд рублей до 34,4 млрд рублей ежегодно. Себестоимость вырастет на величину от 1,8% до 3,37% для соков, от 7,5% до 11,72% для безалкогольных напитков и от 16,66% до 25,15% для бутилированной воды.

Себестоимость производства сладостей увеличится на 1,8%, а расходы рыбной отрасли вырастут с 0,67 млрд рублей до 44,02 млрд рублей в год. Их доля составит около 6% оборота отрасли.