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Путин призвал сделать систему соцзащиты более современной

15:28, 08 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что система социальной защиты страны должна стать более современной и адресной. Российский лидер призвал усовершенствовать её. Его слова приводит ТАСС.

Политик заметил, что пандемия коронавируса показала, что Россия может в солидарности решать самые сложные задачи.

Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, — сказал Путин.

Глава государства посчитал, что процедуры и нормативную базу нужно выстроить так, чтобы удалось учесть все пожелания граждан. Он также обратил внимание на опыт регионов по данному вопросу и призвал использовать его в дальнейшем. Это позволит помогать менее защищённым слоям населения.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей.

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