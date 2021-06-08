Путин призвал сделать систему соцзащиты более современной

https://static.news.ru/photo/379fd2fa-c855-11eb-8548-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что система социальной защиты страны должна стать более современной и адресной. Российский лидер призвал усовершенствовать её. Его слова приводит ТАСС.

Политик заметил, что пандемия коронавируса показала, что Россия может в солидарности решать самые сложные задачи.

Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, — сказал Путин.

Глава государства посчитал, что процедуры и нормативную базу нужно выстроить так, чтобы удалось учесть все пожелания граждан. Он также обратил внимание на опыт регионов по данному вопросу и призвал использовать его в дальнейшем. Это позволит помогать менее защищённым слоям населения.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что выплату к началу учебного года в 10 тысяч рублей распространят в том числе и на детей-инвалидов старше 18 лет. Таким образом, всего эту выплату получат более 20 млн российских детей.