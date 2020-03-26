https://static.news.ru/photo/db693fbc-6f59-11ea-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look press

Президент Владимир Путин ответил на просьбу представителей бизнеса об упрощении условий для производства санитайзеров. По его словам, ускорить решение вопросов такого рода действительно следует.

Этот товар должен как можно скорее попадать к потребителям и в медицинские учреждения, передаёт РИА Новости.

Это точно совершенно надо сделать. Мы постараемся это реализовать, но контроль всё-таки должен быть. Заявительные принципы на такие вещи — он немножко опасен. Но смотря на что. На некоторые... наверное, можно, — сказал политик.

Бизнесмены рассказали, что сертификация таких средств сейчас занимает от трёх до шести месяцев. Они предложили поменять разрешительный порядок сертификации на уведомительный.

Как писал NEWS.ru, только за минувшие сутки в России зафиксировали 182 новых случая заражения COVID-19. Число пациентов с коронавирусом достигло 840 человек к утру 26 марта.

Путин выступил с экстренным обращением к нации 25 марта. Он объявил выходными все будние дни до 5 апреля, призвав провести внеплановые каникулы дома.

Мэрия Москвы поручила с 28 марта закрыть на карантин все рестораны, бары, непродовольственные магазины, парки и другие места скопления горожан. С 27 марта Россия окончательно закроет аэропорты для международных рейсов.