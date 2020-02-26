https://static.news.ru/photo/67af54bc-586b-11ea-a3ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники акций протеста должны действовать в рамках закона и воздерживаться от беспорядков. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя митинги, проходившие в Москве летом 2019 года.

Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться, — сказал глава государства в интервью ТАСС.

Акции 27 июля и 3 августа, не согласованные с властями столицы, проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Более двух тысяч их участников было привлечено к административной ответственности. Ряд протестовавших стали фигурантами уголовных дел по статье о применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин признал, что силовики иногда нарушают закон при разгоне митингов. Однако это не даёт протестующим права нападать на них, отметил президент.