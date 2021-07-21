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Путин призвал убеждать граждан в необходимости вакцинации

17:32, 21 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин на видеосовещании с членами правительства сказал о том, что важно убеждать население в необходимости прививаться. Также он заявил о необходимости повысить темпы вакцинации.

Наша главная задача сейчас - это повышение темпов вакцинации в стране, крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии, - сообщил президент РФ.

Путин уточнил, что на вопросы граждан по поводу вакцинации нужно отвечать подробно и квалифицированно.

Ранее Владимир Путин прокомментировал медленную регистрацию российских вакцин за границей.

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