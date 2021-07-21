Путин призвал убеждать граждан в необходимости вакцинации

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Президент РФ Владимир Путин сказал, что не понимает тех, кто замедляет регистрацию российских вакцин от коронавируса. Об этом он заявил на совещании с членами правительства в формате видеоконференции.

Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою, чужую, тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются безусловно безопасными, эффективными, — сказал президент. Онлайн-трансляция мероприятия ведётся...