Президент России Владимир Путин поручил создать особый порядок обслуживания покупателей в магазинах и аптеках из-за угрозы распространения коронавируса. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей.
В магазинах, аптеках, нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми, — это 1,5 — 2 метра, — сказал глава государства в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.
Также президент подчеркнул, что к магазинам товаров первой необходимости и аптекам должны предъявляться повышенные меры безопасности,
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал владельцам работающих магазинов и аптек нанести на пол разметку — так посетителям будет проще соблюдать дистанцию.
Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты.
На данный момент в России выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли, писал NEWS.ru. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.
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