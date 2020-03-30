https://static.news.ru/photo/b6e52b4c-7297-11ea-b20b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил создать особый порядок обслуживания покупателей в магазинах и аптеках из-за угрозы распространения коронавируса. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей.

В магазинах, аптеках, нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми, — это 1,5 — 2 метра, — сказал глава государства в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Также президент подчеркнул, что к магазинам товаров первой необходимости и аптекам должны предъявляться повышенные меры безопасности, сообщает RNS. Это, по словам Путина, касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекции помещений и обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал владельцам работающих магазинов и аптек нанести на пол разметку — так посетителям будет проще соблюдать дистанцию.

Вечером 29 марта Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Теперь всем жителям столицы запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора. Однако власти столицы подчёркивали, что выезд и въезд в город не закрыты.

На данный момент в России выявлено 1836 случаев инфицирования COVID-19, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли, писал NEWS.ru. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались.