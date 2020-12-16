Путин призвал снять с граждан нагрузку по утилизации мусора

https://static.news.ru/photo/441e1fb4-4051-11eb-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утилизацией мусора должны заниматься не граждане, а производители упаковки. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Журналистка из Магнитогорска пожаловалась главе государства, что мусорная реформа, официально стартовавшая в январе прошлого года, тормозит во многих регионах. Это происходит несмотря на то, что было подписано соглашение и разработан проект.

Не думаю, что тормозит реформа. Есть много вопросов, связанных с организацией самого производства. Перед нами стоят крупные задачи — нужно создать замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны. Нужно добиться нормальной сортировки. Также одна из задач, которая стоит перед организаторами этой работы, — добиться расширенной ответственности производителя и упаковщика, — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что этим занимается как правительство, так и регионы. По его словам, с граждан нагрузка по утилизации мусора должна быть снята.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин рассказал, что 13,5% граждан России живут за чертой бедности. Он считает, что ситуация в стране складывается сложная — растёт уровень безработицы, а уровень доходов населения снижается. И это «не пустой звук».

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.