Путин призвал скорректировать подходы к безопасности здоровья россиян

https://static.news.ru/photo/e1e0ee7c-a59f-11ea-a0c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Подходы к реагированию на ситуации, угрожающие безопасности здоровья людей, необходимо корректировать. Это наглядно показала ситуация на начальном этапе эпидемии коронавируса, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, такое утверждение касается в том числе и выпуска средств индивидуальной защиты, передаёт РИА Новости.

От событий чрезвычайного характера не застрахован в мире вообще никто, и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий, — потребовал глава государства в ходе онлайн-совещания о ситуации в лёгкой промышленности.

Путин заявил, что в подобных нештатных ситуациях «нужно действовать, что называется, загодя, на опережение».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия не будет представлена на высшем уровне на инициированном Лондоном онлайн-саммите по борьбе с коронавирусом.