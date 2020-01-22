https://static.news.ru/photo/25852084-3d41-11ea-b0d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо развивать вузы в регионах, а не «раздувать» столичные университеты.

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами в Сочи. Один из участников посетовал, что большинство способных абитуриентов уезжают поступать в вузы в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток и т.д.

Президент подтвердил наличие такой проблемы. По его мнению, нужно прекратить «безразмерно раздувать вузы» в этих городах. Решением проблемы может стать создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах, передаёт ТАСС.

Нужно развивать просто вузы на местах, прямо там, где люди живут, учатся. И там же они должны найти место работы: нужна большая связь с рынком труда, с работодателями, — заявил Путин.

Ранее NEWS.ru писал о заявлении Путина о том, что у молодёжи необходимо поддерживать стремление к знаниям. Ведь впечатление о том, что можно рассчитывать на счастливое будущее, не зная истории своей страны, — заблуждение, добавил российский лидер.