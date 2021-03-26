Путин призвал расширить сроки программы туристического кешбэка

Сроки программы туристического кешбэка должны быть увеличены. Такое мнение, выступая на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», выразил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства назвал это первым, что необходимо сделать в данной сфере. Он также призвал смягчить тариф и увеличить размер кешбэка для школьников и студентов.
Надо для этой категории — а они нуждаются в поддержке, они же не работают — увеличить этот кешбэк, — сказал российский лидер.
Путин пообещал попросить правительство рассмотреть этот вопрос. Президент напомнил, что в настоящее время программа туристического кешбэка позволяет рассчитывать на возврат 20% от суммы затрат на туристические услуги, однако не более 20 тысяч рублей. Путин посетовал на то, что это правило не действует как раз в тот период, когда школьники и студенты уходят на каникулы. Он заявил о необходимости исправить эту ситуацию.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин допустил, что может стать видеоблогером. Президент пообещал подумать над такой перспективой. Он подчеркнул, что медиапространство и блогосфера расширяются и от этого никуда не деться. Также Путин положительно высказался об идее повышать компетентность учителей в соцсетях.